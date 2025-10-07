Aus dem "Krempels" wird Aska: Neues Keramikatelier im Dießener Zentrum

Im ehemaligen Antiquitätengeschäft „Krempels“ neben dem Dießener Rathaus tut sich was: In Kürze öffnet hier das Keramikatelier Aska. Romina Ried und Matthias Gronauer haben den Laden gemietet, den der Markt Dießen nach der Schließung des „Krempels“ dem Dießener Gewerbeverband als Pop-up-Store für wechselnde Nutzungen zur Verfügung gestellt hatte. Seit November 2023 hatten dabei 15 verschiedene Mieter die Fläche bespielt.

Romina Ried, Trägerin des Bayerischen Staatspreises für Gestaltung (Keramikkunst), konnte sich so bereits als temporäre Mieterin des Pop-up-Stores vom Charme der Räumlichkeiten überzeugen. Die zentrale Lage und das Schaufenster seien dabei ein großes Plus. „Ich lade damit auch die Passanten ein, mir zuzuschauen - dabei zu sein, wenn ich arbeite und eine neue Form Gestalt annimmt“, wird sie in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Die Räume hätten eine lange Geschichte und hier habe sie auch die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Das alles zusammen mache den Ort für sie zum optimalen Atelier, so Romina Ried.

Gebrannt werden die keramischen Unikate von Matthias Gronauer und Romina Ried in Fischen

Zusammen mit Atelierpartner Matthias Gronauer, auch Keramiker, renoviert sie die Räume aktuell. Dabei brauchen hauptsächlich die Wände eine Neugestaltung und es muss noch über das Beleuchtungskonzept entschieden werden, so Gronauer. Im vorderen Bereich entsteht die Verkaufsfläche, in den abgetrennten hinteren Raum kommt die Werkstatt. Gebrannt werden die Gegenstände überwiegend in Gronauers Werkstatt in Fischen. Beide Keramikkünstler produzieren ausschließlich Unikate. Eine Besonderheit dabei: Die Glasur wird aus Asche hergestellt. Daher leitet sich auch der Name des Ateliers ab: „Aska“ ist schwedisch und bedeutet Asche.

Zur symbolischen Schlüsselübergabe auf der Baustelle erhielten Romina Ried und Matthias Gronauer Besuch von Bürgermeisterin Sandra Perzul und Jan Dicks, dem Vorsitzenden des Gewerbeverbands. Dicks sagte, der Markt Dießen zeichne sich durch ein ganz besonderes und buntes Angebot an attraktiven Läden, verbunden mit Kunsthandwerkstradition, aus.

Vor der Eröffnung ist das „Aska“ schon bei der Musiknacht dabei

Eröffnen wollen Romina Ried und Matthias Gronauer am 25. Oktober. Wer zuvor schon mal einen Eindruck von dem Geschäft und der Werkstatt gewinnen möchte, kann beim Atelier Aska im Rahmen der Musiknacht am 18. Oktober vorbeischauen. Dann spielt hier die Band The Two Middlefield Six, ein Vater-Tochter-Duo mit einem Americana-Repertoire aus Folk, Country und Bluegrass. (AZ)