Antonia Cruel und Max Seeberger aus Herrsching bauen Häuser auf Stelzen

Wovon träumen viele Kinder? Richtig, von einem Baumhaus. Gut versteckt in der Baumkrone lässt sich herrlich ein eigenes, kleines Reich einrichten, fernab von Schulaufgaben und Müll Rausbringen. Strickleiter einziehen, Klappe zu und fertig. Wenn Baumhäuser für Kinder magische Orte des Rückzugs sind, dann sollte dies doch erst recht für Erwachsene gelten. Das jedenfalls finden Antonia Cruel und Max Seeberger, die vor knapp einem Jahr aus München nach Herrsching gezogen sind und jetzt kurz davorstehen, ihr erstes mobiles Stelzenhaus zu vollenden. „Stiltlife“ heißt ihr Start-up, das von „Bayern Innovativ“ gefördert und auch durch das Exist-Forschungstransfer-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums bezuschusst wird. Ein Patent auf ihr „Stilt“, auf Deutsch „Stelze“, haben die beiden bereits angemeldet.

Der sieben Meter lange, vier Meter hohe, 2,50 Meter breite und drei Tonnen schwere Prototyp ihres auf- und abbaubaren Tiny Houses steht noch auf einem Bauernhof in Andechs und wartet darauf, die ersten Feriengäste zu beherbergen. „Die Testaufstellung haben wir schon gemacht, der Innenausbau wird über den Winter fertig werden“, sagt Max Seeberger, Wirtschaftsingenieur und langjähriger Gründer und Veranstalter in der Kultur- und Musikbranche.

Je nach Ausstattung kostet ein Stelzenhaus zwischen 80.000 und 120.000 Euro

Antonia Cruel, ihres Zeichens Architektin, ergänzt: „Unsere mobilen Stelzenhäuser, die anders als etwa klassische Ferienhäuschen keine Flächenversiegelung nach sich ziehen, können entweder von Privatleuten erworben, auf dem eigenen Grundstück aufgestellt und als Büro oder Gästezimmer genutzt werden.“ Dafür müsste man allerdings 80.000 bis 120.000 Euro je nach Ausstattung locker machen und einen ausreichend großen Garten besitzen. „Oder man ist Landwirt, verfügt über zwei bis drei Stellplätze und möchte sich mit ‚Ferien auf dem Bauernhof‘ ein zweites Standbein aufbauen“, fährt die 31-Jährige fort.

Icon vergrößern Max Seeberger und Antonia Cruel aus Herrsching haben ein Stelzenhaus entwickelt. Foto: Susanne Böllert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Max Seeberger und Antonia Cruel aus Herrsching haben ein Stelzenhaus entwickelt. Foto: Susanne Böllert

„Wir haben bereits fünf Landpartner in der Region, die Anteile an einem Haus erwerben oder es mieten wollen“, sagt Seeberger. Unveränderbar sind die Maße ihrer Stilts mit Platz für eine kleine Familie oder „sehr gute Freunde“. Auch die Materialien sind immer die gleichen, aus denen die minimalistischen, aber schicken Ferienhäuschen gebaut werden, die später in Baumkronenhöhe auf Stahlstelzen thronen werden.

Auch für Vögel und Insekten soll in den Stelzenhäusern Platz sein

„Es kommen nur naturnahe, recyclebare Baustoffe zum Einsatz. Portugiesische Korkeiche für die Außenwände, österreichische Schafwolle als Dämmung und Fichte aus Franken für die Innenwände in Holzständerbauweise sowie den Innenausbau“, zählt der gebürtige Bamberger auf. Dem 36-Jährigen und seiner Freundin ist neben der Erholung, die die Bewohner in den Stilts fänden, eins ganz wichtig: im Einklang mit der Natur zu bauen, die Grundlage allen menschlichen Lebens und Wohlfühlens sei.

„In die offenporige Korkfassade haben wir Vogelnistplätze eingebaut, außerdem werden hier viele Insekten einziehen“, sind die beiden überzeugt. „Unter dem Stilt wird sich dank des reduzierten Feuchtigkeitseintrags ein Magerrasen bilden und je nach benötigter Flächennutzung kann der Landwirt das Stelzenhaus einfach immer wieder woanders aufbauen.“

Leben wie ein Kind im Baumhaus

Zielgruppe sind erschöpfte Münchner, die auf keine überfüllte DAV-Hütte und auch nicht allzu weit fahren wollen, um sich in gehobener, ja „abgehobener“ Umgebung zu regenerieren. „Mit ein wenig Aussicht, ein paar Meter über den Dingen, das zieht dich einfach wahnsinnig raus aus dem Alltag. Im Stilt fühlst du dich frei wie ein Vogel im Nest“, sagt Max Seeberger und muss selbst über den poetischen Vergleich schmunzeln. Oder eben frei wie ein Kind im Baumhaus, erinnert Antonia Cruel an die nostalgischen Hintergründe ihrer Stelzenhaus-Erfindung.