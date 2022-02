Buntes Faschingstreiben an der Carl-Orff-Schule in Dießen

In Dießen regnet es am Schmutzigen Donnerstag Süßigkeiten aus dem Lehrerzimmer der Carl-Orff-Grundschule. Auch für die Mittelschüler fällt der Fasching nicht komplett aus.

Ein fröhliches, buntes Treiben herrschte am Schmutzigen Donnerstag auf dem Schulhof der Carl-Orff-Schule in Dießen. Sämtliche Klassen der Grundschule bemühten sich der Reihe nach, beschallt von fröhlicher Faschingsmusik, möglichst viele Bonbons zu fangen, die im hohen Bogen aus den weit geöffneten Fenstern des Lehrerzimmers flogen.

Insgesamt 42 Kilogramm leckere "Guaderl" hatten Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) und ihr Helfer, Gemeinderatsmitglied Marc Schlüpmann (Grüne), aus dem Rathaus mitgebracht. Denn der Faschingsumzug der Carl-Orff-Schule zum Rathaus musste coronabedingt auch in diesem Jahr ausfallen. Aber die Überraschung war geglückt. Fast hätte man die beiden nicht erkannt, schließlich kam Schlüpmann als Biene Maja angebrummt, während Perzul als Zirkusdirektorin eine gute Figur machte. Schulleiter Michael Bauer leistete keinen Widerstand und ließ die lustigen Botschafter aus dem Rathaus gerne gewähren.

Schulleiter Michael Bauer (rechts), Bürgermeisterin Sandra Perzul und Gemeinderat Marc Schlüpmann verteilten in Dießen 42 Kilogramm Süßes Foto: Uschi Nagl

Im kommenden Jahr soll es wieder umgekehrt sein, hoffen alle Beteiligten. Dann sollen die Kinder wieder mit Musik und Tanz die Schützenstraße hinunter zum Marktplatz ziehen und vor dem Rathaus ihr lustiges „Gickerl-Gockerl“-Lied singen und an den vielen Leckereien, die dann hoffentlich wieder aus den Rathausfenstern fliegen, ihre Freude haben.

Auch an den älteren Schülern der Carl-Orff-Mittelschule ist der Fasching in diesem Jahr nicht spurlos vorübergegangen - das war Schulleiter Michael Bauer und seinem Kollegium ein großes Anliegen. Für die höheren Klassen fanden deshalb in der letzten Woche vor den Faschingsferien Projekttage statt, in denen man sich auf unterhaltsame Weise mit vielen bunten Faschingsthemen beschäftigte.

Lesen Sie dazu auch