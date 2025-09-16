Erfolgreicher Auftakt der Ammerseerenade

Minutenlanger Applaus und virtuose Zugaben. Die Gala zum Auftakt des Klassikfestivals Ammerseerenade war fulminant, das Publikum im Florian Stadl des Kloster Andechs begeistert. Ein großer Erfolg war auch das Konzert in der gut gefüllten Kulturkirche in Breitbrunn.

Vor rund 300 Zuhörenden spielten im Florian Stadl das Geschwister-Duo Kirill und Alexandra Troussov, die auch erstmals das künstlerische Programm des Festivals verantworten, sowie ihr Freund, der auf den internationalen Bühnen gefeierte Benedict Kloeckner Werke von Tschaikowski, Chopin, Liszt und Sarasate.

Vor dem Konzert in Andechs und in der Pause gab es noch ein Schmankerl für das Festivalpublikum: der Illustrator Florian Mitgutsch, Sohn des berühmten Schöpfers der Wimmelbilder, Ali Mitgutsch, signierte die Festivalmagazine. Das Titelbild, das „Nonett vom Ammersee“, stammt aus seiner Feder. Florian Mitgutsch verbringt die Sommer viel am Ammersee, die Familie hat in Breitbrunn ein Sommerhaus aus den 1920er Jahren. Sein Vater Ali war oft in Dießen, wo er ebenfalls lange Zeit ein Wochenendhaus nutzte.

Doris Pospischil: „Klassische Musik ist eine Art Seelenpflege und verbindet Menschen“

„Klassische Musik ist eine Art Seelenpflege und verbindet Menschen“, betonte Festivalintendantin Doris Pospischil zur Begrüßung in Andechs. Das prominente Geschwister-Duo Troussov stand bereits drei Mal auf der Bühne der Ammerseerenade. „Und schon bei unserem allerersten Auftritt haben wir uns in die kleinen Ortschaften und den Ammersee verliebt“, sagte Geiger Kirill Troussov.

Zum Konzertauftakt spielten Benedict Kloeckner und Alexandra Troussova Tschaikowskis berühmte Variationen über ein Rokoko-Thema.

Festivalintendantin Doris Pospischil überreichte zum Dank für den gelungenen Auftakt der Ammerseerenade Präsentkörbe an Kirill Troussov und Alexandra Troussova. Foto: Maren Martell

Die Pianistin Alexandra begeisterte mit der Ballade Nr. 1 Op 23 g-moll von Frédéric Chopin und der Grande Etûde de Paganini Nr. 6 in a-moll von Franz Liszt. Alle drei Musiker von Weltrang berührten das Publikum mit Tschaikowskis einzigem Trio für Klavier, Violine und Violincello. Mit ihrem Temperament und ihrer atemberaubenden Virtuosität brachten sie den Saal bei der finalen Zugabe mit dem berühmten Czardas von Vittorio Monti zum Beben. Das Publikum dankte mit minutenlangem Beifall. Wer das Geschwister-Duo in Andechs verpasst hat, bekommt noch zum Abschluss derAmmerseerenade am 20. September Gelegenheit, sie zu hören. Dann spielen sie zusammen mit den Münchner Symphonikern unter der Leitung von Joseph Bastian in der Klosterkirche der Erzabtei St. Ottilien.

Das Ammerseerenaden-Publikum erlebt die Musiker hautnah

Begeistertes Publikum auch in Breitbrunn, wo in der Kulturkirche „Heilig Geist“ „himmlische Streicher“ erklangen. Für den Hörgenuss auf höchstem Niveau sorgten der vielfach preisgekrönte Erik Schumann an der Geige, Razvan Popovici an der Bratsche, der auch mehrere Klassikfestivals leitet, sowie Benedict Kloeckner am Violincello, der bereits in Andechs die Zuhörer mit seinem Spiel verzückte und zu den herausragenden Künstlern seiner Generation zählt.

Zu hören waren die berühmten Streichtrios von Schubert und Beethoven. Von Johan Halvorsen wurden die Passacaglia für Violine und Violincello gespielt, von Beethoven die „Augengläser-Sonate" und von Mozart das Duo für Violine und Viola in G-Dur KV 423. Alle drei Musiker sind sonst nur auf den internationalen Bühnen unterwegs und waren auf Einladung der Troussovs eigens an den Ammersee gereist. Das Besondere an der Ammerseerenade: Das Publikum erlebt die Musiker hautnah, auch in Gesprächen nach den Konzerten.