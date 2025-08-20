Icon Menü
Kolpingfamilie Dießen spendet über 1300 Euro an Albert Teuto Bücherei für Familienarbeit

Dießen

Kolping spendet an die Bücherei: Von Familien für Familien

Beim Familienfasching der Kolpingsfamilie Dießen blieb ein hübsches Sümmchen. Das kommt jetzt der Albert Teuto Bücherei zugute.
    •
    •
    •
    (Von links) Büchereileiter Johannes Schindlbeck, die Büchereimitarbeiterinnen Karin Mauderer und Ursula Gemeinholzer, Gemeindereferentin Renate Heggmaier, Kolping-Vorsitzender Stefan Brachner, Pfarrer Josef Kirchensteiner und Kathrin Brachner-Kubat (Kolpingsfamilie) bei der Spendenübergabe in der Bücherei.
    (Von links) Büchereileiter Johannes Schindlbeck, die Büchereimitarbeiterinnen Karin Mauderer und Ursula Gemeinholzer, Gemeindereferentin Renate Heggmaier, Kolping-Vorsitzender Stefan Brachner, Pfarrer Josef Kirchensteiner und Kathrin Brachner-Kubat (Kolpingsfamilie) bei der Spendenübergabe in der Bücherei. Foto: Ramona Lotter

    Anlass zu großer Freude gab es kürzlich in der Albert Teuto Bücherei: Die Kolpingsfamilie der Pfarrei Dießen spendete 1302,86 Euro für die Bücherei-Arbeit. Die „krumme Summe“ kam dadurch zustande, dass der komplette Erlös aus dem Familienfasching, bei dem auch Büchereileiter Johannes Schindlbeck mitgewirkt hatte, gespendet wurde. „So kommt das Geld auch wieder denjenigen zugute, die es ausgegeben haben, denn viele der Familien, die am Fasching teilgenommen haben, besuchen auch die Bücherei“, begründete Stefan Brachner, Vorsitzender der Dießener Kolpingsfamilie, die Spende. Außerdem stehen für ihn die Bildung und der Gemeinschaftsaspekt in der Bücherei im Vordergrund.

    Dies steht ganz im Einklang mit dem Leitbild des Kolpingwerks, das Bewusstsein für verantwortliches Leben und solidarisches Handeln fördern möchte, sich für Familien einsetzt und generationenübergreifendes Handeln stärkt, heißt es in einer Mitteilung. Eine ideale Ergänzung zur Bücherei, weshalb die beiden Institutionen in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen. Im Rahmen der Spendenübergabe bei Kaffee, Tee und After Eight-Torte – das Rezept dafür natürlich einem Bücherei-Buch entnommen – wurde fleißig gebrainstormt, wie dies aussehen könnte. (AZ)

