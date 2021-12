2G im Einzelhandel ist ein Vorgeschmack auf die Impfpflicht

Plus Ab Mittwoch gelten in Bayern strengere Corona-Regeln. 2G und andere Restriktionen werden vermutlich noch sehr lange gelten, schreibt unser Autor. Ein Kommentar.

Mitten in der für den Einzelhandel umsatzstärksten Zeit des Jahres gilt ab Mittwoch 2G: Wer keinen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus hat, der muss zum Beispiel Weihnachtsgeschenke online besorgen. Alle Branchen, die aktuell von 2G betroffen sind oder künftig sein werden, brauchen deshalb finanziellen Ausgleich vom Staat. Dann ist diese Regel nachvollziehbar und richtig.