Allee nach Raisting: Eine gute Nachricht für Landschaft und Klima

Plus Gerald Modlinger freut sich über die neuen Bäume zwischen Dießen und Raisting. Das ist nicht nur schön für das Bild der Landschaft am Ammersee.

In den vergangenen Jahren haben der Landkreis Landsberg und das Staatliches Bauamt wiederholt das Landschaftsbild beschädigt, wenn aus Gründen der Verkehrssicherung und bei Straßenausbauten prächtige alte Straßenbäume gefällt wurden, ohne dass für einen adäquaten Ersatz gesorgt wurde. Mit Berufung auf geltende technische Regeln im Straßenbau wurden Neupflanzungen unterlassen, weil diese nach heutigem Verständnis zu nah an die Fahrbahn gerückt wären.

Deshalb ist es erfreulich, dass der Landkreis Landsberg zwischen Dießen und Raisting einige Anstrengungen unternommen hat, durch das Schließen der in den vergangenen Jahren entstandenen Lücken die dortige Allee zu verjüngen. Die Standortbedingungen dort sind nicht einfach, hoffentlich geht der Plan von zwei aus Birken und Elsbeeren gemischten Baumreihen auf und die kleinen Bäumchen gedeihen.