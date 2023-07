Alter und Krankheit: Wie wichtig und schwer es ist, vorzusorgen

Plus Das Verschwinden von Waltraud Resch im März 2021 in Dießen macht in vielfacher Hinsicht nachdenklich. Wie notwendig und schwierig es ist, selbst vorzusorgen.

Das bis heute nicht aufgeklärte Verschwinden von Waltraud Resch wirft ein Schlaglicht auf die Situation in der Pflege und Betreuung alter hilfsbedürftiger Menschen. Trotz aller sozialen Verbesserungen der vergangenen Jahrzehnte ist in Dießen offensichtlich eine demenzkranke und weglaufgefährdete Person – möglicherweise beim Versuch aus einem Pflegeheim nach Hause zurückzukehren – ums Leben gekommen.

Bemerkenswert ist, wie auf das Verschwinden von Waltraud Resch reagiert wurde. Die Antworten der Arbeiterwohlfahrt als Trägerin des Dießener Seniorenwohnparks bringen wenig Empathie und Nachdenklichkeit zum Ausdruck. Sie lassen auch nicht erkennen, dass man sich allzu intensiv gefragt hat, wie man künftig solche Schicksale vermeiden will. Bezeichnend ist zudem, dass auch die Ermittlungsbehörden nicht allzu tief in die Sache eingestiegen sind.

