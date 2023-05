Am Wirrwarr bei den Parkgebühren muss sich was ändern

Plus So ganz stimmig sind die Parkgebühren in Dießen nicht, meint Redakteur Gerald Modlinger.

Stimmig ist die Parkraumbewirtschaftung in Dießen bislang nicht: An den Bädern muss man während der Saison an allen Tagen bezahlen, an drei Parkplätzen rund um den Ortskern nur an Wochenenden und Feiertagen, direkt im Zentrum ist das Parken gänzlich kostenfrei, aber zeitlich eng begrenzt. Dazu kamen beziehungsweise kommen widersprüchliche Informationen auf den Automaten sowie auf der Internet-Seite der Gemeinde und die Jahresparkkarte für Dießen gilt nur für die Strandbad-Parkplätze in Riederau und St. Alban.

Deshalb hat die Gemeindeverwaltung zurecht erkannt, dass an einigen Stellen "nachgeschärft" werden muss. Auch auf die Gefahr hin, dass die teilweise merkwürdigen Gebührenregeln noch eine Weile so gültig bleiben, ist es sinnvoll, sich hinreichend Zeit zu nehmen, um sie zu optimieren.

