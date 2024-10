Auch für den Freizeit-Wassersportler gelten Regeln

Die Sonne lacht, es ist warm und die Menschen zieht es an und auf den Ammersee. Auch wenn der Sommer heuer mit viel Regen und Hochwasser so manchen Ausflugswunsch zunichtemachte, rührte sich einiges auf dem Wasser. Segler, Stand-up-Paddler, Tretbootfahrer und Schwimmer bevölkerten nicht nur die ufernahen Regionen. Auch Mitten auf dem See und nicht selten auf der Fahrtroute der Ausflugsschiffe tummelte sich, was schwimmfähig war.

Für die Kapitäne auf den Ausflugsschiffen eine große Herausforderung. Schließlich lässt sich ein Schiff nicht mal schnell mittels Vollbremsung stoppen und auch ein Ausweichmanöver gestaltet sich träge. Kein Wunder, dass der Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, Michael Grießer, im Zuwachs an Freizeitsport im und auf dem Wasser, ein Sicherheitsproblem sieht.

Grundkenntnisse der Verkehrsregeln auf dem Wasser müssen vorhanden sein

Aber wie kann die Situation entschärft werden? Eine simple Regel könnte dafür sorgen, dass nur noch der auf dem See unterwegs sein darf, der nachweisen kann, wenigstens die geltenden Verkehrsregeln auf dem Wasser zu kennen. Derzeit ist es nämlich so, dass jeder, ob mit oder ohne Kenntnisse, ein Segel- oder Tretboot mieten und damit auf dem Ammersee herum schippern kann. Gleichzeitig verlangen einige Verleiher von Stand-up-Paddelboards (SUP) den Nachweis von Vorkenntnissen oder Trainingsstunden, bevor die Kundschaft allein loslegen darf.

Es könnte ein erster Ansatz für mehr Sicherheit auf dem See sein, wenn jeder Verleiher, ob für SUP, Tretboot- oder Segelboot, auch im eigenen Interesse nur an diejenigen verleihen würde, die Kenntnisse vorweisen können. Ob sich dann künftig alle an die auf dem Wasser geltenden Regeln halten, steht aber auch dann noch auf einem ganz anderen Blatt Papier.