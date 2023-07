Badefloß aus Plastik: Damit ja nichts passiert

Plus Plastik-Ponton statt Badefloß aus Holz im Ammersee: Die Sorge um Sicherheit und Wohlergehen nimmt bisweilen skurrile Züge an.

So sehr wie heute war noch nie für unsere Sicherheit, körperliche Unversehrtheit und unser Wohlbefinden gesorgt. Bisweilen nimmt diese Sorge auch skurrile Züge an, sei es in Texten von Gebrauchsanweisungen oder auch bei der Errichtung eines neuen Badefloßes vor dem St. Albaner Bad. Nach einem tiefgründigen juristischen Gutachten folgt ein Sicherheitskonzept und darauf gründend wird das Floß ein Ponton aus Kunststoffwürfeln und nicht eine aus Rundhölzern und Holzbrettern gezimmerte Insel, wie man sich das gemeinhin so vorstellt. Das geschieht alles in der Sorge um die Sicherheit, damit sich bloß keiner einen Schiefer einzieht, einen blauen Fleck holt oder wegen nasser Füße oder nassem Holz ausrutscht.

Der Fall des Badefloßes zeigt zudem, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit, Regionalität, Naturverbundenheit, Einsparung von Kohlendioxid und vielleicht auch Ästhetik wirklich haben. Im Zweifelsfall wird all das hintangestellt, weil das Gegenteil davon bequemer, pflegeleichter und risikoärmer ist. Man fragt sich dann aber, wie Kinder ein Gefühl für die kleinen Alltagsrisiken bekommen sollen, wenn sie ständig in Watte gehüllt werden. Aber vielleicht kann man ja in der Nähe des Badefloßes einen Barfußpfad bauen, um zu spüren, wie sich Holz und ähnlich gefährliche Untergründe anfühlen.

