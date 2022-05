Bauen in Dießen: Die hohen Preise werden bleiben

Plus Auch wenn jetzt das Bauen in Dießen etwas erleichtert wird, an den (zu) hohen Immobilienpreisen in Dießen wird dies wenig ändern, meint Gerald Modlinger.

Ein zähes kommunalpolitisches Streitthema hat der Dießener Gemeinderat jetzt abgeräumt. Die besonders strenge Abstandsflächenregelung für Neubauten in der Marktgemeinde wird nach 15 Monaten wieder abgeschafft. In Dießen gelten künftig dieselben Maße wie in allen anderen Landkreisgemeinden.

