Bauen in Dießen oder der Unterschied von Planen und Genehmigen

Plus Bei Bausachen ist der Gestaltungsanspruch in Dießen groß, doch die Gestaltungsmöglichkeiten sind klein. Das ist im Grundsatz aber auch richtig, findet Redakteur Gerald Modlinger.

Der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats hat einen großen politischen Gestaltungsanspruch. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung wieder deutlich, als das Landratsamt als Genehmigungsbehörde bei einem geplanten Garagenbau in Lachen zu ganz anderen Schlussfolgerungen kam als zunächst der Bauausschuss.

Ja, es ist bedauerlich, dass der Bauboom der vergangenen Jahre viel vom Charme und den Qualitäten der Marktgemeinde Dießen genommen hat und locker bebaute und intensiv durchgrünte Wohngebiete zu einem einheitlichen Siedlungsbrei nachverdichtet werden, sodass außer für neue Häuser, Garagen, Zufahrten und befestigten Terrassen oft nicht mehr viel Platz etwa für Bäume bleibt.