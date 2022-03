Kinderbetreuung: Die Eltern baden Versäumnisse aus

Plus Wirtschaft und Staat betonten die Wichtigkeit, dass Beruf und Familie vereinbar sind. Die nötigen Betreuungsplätze für Kinder sind aber ein rares Gut, kritisiert AK-Redakteur Christian Mühlhause.

Die Einwohnerzahlen in den Kommunen am Ammersee steigen und damit wächst der Bedarf an Betreuungsplätzen. In dem Thema ist viel Dynamik drin und es sorgt zugleich für viel Frust. Daran hat auch der Freistaat eine Mitschuld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen