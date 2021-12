Corona: 2022 weiterhin viele Herausforderungen in der Ammerseeregion

Plus Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger blickt auf die Themen des neuen Jahres. Ob Kultur oder Gastronomie: Corona wird weiterhin vieles dominieren. Ein Kommentar.

Die Gegend um den Ammersee ist wunderschön und lebt von einer besonderen Kunstszene und regem Tourismus, denn die Ausflugsziele sind vielfältig und einzigartig. Die besondere Gastronomie hat viele Highlights zu bieten und auf dem Ammersee schippern, war schon von jeher als Kind ein tolles Ziel.