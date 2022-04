Durch die Depression muss keiner alleine durch

Plus Depression ist eine Volkskrankheit, über die kaum jemand offen spricht. Dabei ist genau das besonders wichtig, denn niemand muss diese dunkle Zeit alleine durchleben: Es gibt Hilfsangebote.

Schwarze Stunden, düstere Gedanken und das Gefühl, nicht mehr weitermachen zu können, hat wohl jeder Mensch im Laufe seines Lebens, mal mehr, mal weniger.