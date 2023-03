Dagegen sein alleine bringt niemanden weiter

Plus Damit in Pähl das Raumproblem in Schule und Rathaus endlich gelöst werden kann, müssen konstruktive Vorschläge her. Verhinderungs-Taktik alleine hilft nicht weiter.

Was wird aus Schule und Rathaus in Pähl? Eine Frage, mit der sich die Gemeinde am Südende des Ammersees seit geraumer Zeit beschäftigt. Vom Neubau neben der Alten Schule bis hin zu einer Umnutzung der Alten Schule nach dem Bau eines neuen Schulgebäudes waren schon mehrere Varianten im Gespräch.

Klar ist mittlerweile – das zumindest ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids – dass es keinen Rathaus-Neubau geben soll. Mit deutlicher Mehrheit sprachen sich die Pählerinnen und Pähler dagegen aus. Doch wie soll dann das Problem der Raumnot, die sowohl im Rathaus als auch in der Schule herrscht, gelöst werden? Darüber machten sich weder die Initiatoren des Bürgerentscheids seinerzeit Gedanken, noch scheint es in der Gemeinde, mal abgesehen vom Gemeinderat, niemanden so wirklich zu interessieren.

Keinerlei konstruktive Vorschläge aus der Bevölkerung

Wie sonst lässt sich erklären, dass ein zu diesem Thema einberufenes Bürgerforum zwar gut besucht wird, konstruktive Vorschläge seitens der Bevölkerung aber gänzlich ausbleiben. Eine mögliche Lösung auf demokratischem Weg verhindern ist die eine Sache, sich aber im Anschluss nicht darum scheren, wie das Problem gelöst werden kann, eine andere.

Es kann nicht sein, dass sich unsere Gesellschaft der Verantwortung entledigt, an einer guten Zukunft mitzubauen. Nur gegen etwas zu sein, was unbestritten jedem zusteht, ist definitiv nicht der richtige Weg. Vielmehr gehört zu einem guten Miteinander in einer funktionierenden Demokratie, sich Gedanken zu möglichen Alternativen zu machen.

Verhinderungspolitik bringt nichts und niemanden weiter. Dann kann es rasch passieren, dass weder für die Mitarbeitenden im Rathaus noch für die Schulkinder und Lehrkräfte im Schulhaus auf Dauer eine Entschärfung der Raumsituation erreicht werden kann. Und das kann doch wirklich niemand wollen, oder?

Lesen Sie dazu auch