Der Einkaufsbummel in Dießen droht kürzer zu werden

Plus Online einkaufen ist bequem, aber auch gefährlich. Denn es sorgt bei immer mehr Geschäften vor Ort für das Aus. Und das bedeutet: Einkaufsbummeln könnte bald Geschichte sein, fürchtet Frauke Vangierdegom.

Es wird nicht einfacher für Geschäftsleute, die vor Ort ihre Waren anbieten. Die Entwicklung hin zum Online-Geschäft gab es schon vor der Pandemie. Doch die vergangenen beiden Jahre haben dem noch mehr Vorschub geleistet. Immer mehr Läden schließen, immer mehr Schaufenster veröden und immer weniger Möglichkeiten gibt es vor allem in den ländlicheren Regionen, beim Einkaufsbummel auch mal spontan das eine oder andere Präsent mitzunehmen. Jetzt vor Weihnachten wird das besonders deutlich. Umso mehr Respekt ist denen zu zollen, die weiter an der Front kämpfen, die mit ihren Läden an Standorte umziehen, die vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv sind, wie die alten es waren. Die aber trotzdem nicht ganz aufgeben und ihren Beitrag zu lebendigen Ortschaften leisten wollen.

