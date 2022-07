Der Bürgerentscheid und das spezielle Dießener Klima

Plus Gerald Modlinger blickt auf den bevorstehenden Bürgerentscheid in Dießen und beleuchtet einige mögliche wichtige Einflussfaktoren.

Es gehört schon ein bisschen zur Dießener Mentalität, dass sich nicht alles so sehr verändern muss. Deswegen haben es hier beispielsweise Bauträger schwer, die gerne groß bauen wollen, und deswegen nimmt man auch ein ziemlich marodes Straßennetz in Kauf.