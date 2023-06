Der merkwürdige Abgang des Marius Bleek

Plus Gerald Modlinger hält die Erklärung von Marius Bleek, warum er doch nicht Bürgermeister in Pähl werden will, für völlig unzureichend.

Im Pähler Rathaus hat man schon einiges erlebt: Zwei Bürgermeister wurden abgewählt, einer warf nach drei Jahren das Handtuch und jetzt tritt der neu gewählte Bürgermeister Marius Bleek wenige Tage, bevor es ernst wird, sein Amt gar nicht erst an. Was ist da los?

Antworten darauf gibt der Gewählte nicht. Die Erklärung, die er am Donnerstagabend veröffentlichte, ist eine Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen. Es ist eine Fortsetzung dessen, was Bleek auch vor und nach der Wahl geäußert hat, als man auch alles oder nichts heraushören konnte. Etwas mehr dürften die Pählerinnen und Pähler - vor allem auch diejenigen, die ihn unterstützt und gewählt haben - nach seinem Rückzug in letzter Minute schon erwarten. Mit seiner Wahl war Bleek nicht mehr nur Privatmann, sondern wurde zu einer Person des öffentlichen Interesses.

