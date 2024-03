Der Platz ist die entscheidende Voraussetzung für Adler und Co.

Plus Adler am Ammersee wären eine schöne Vorstellung. Aber haben sie hier wirklich den notwendigen Platz, fragt sich Gerald Modlinger?

Die Fotos des Riederauer Fischers Sebastian Hölch machen großen Eindruck. Fischadler und erst recht die Seeadler sind imposante Vögel: Der Fischadler ist etwa so groß wie ein Rotmilan, die Flügelspannweite eines Seeadlers übertrifft sogar die eines Steinadlers. Würden diese Greifvögel sich am Ammersee dauerhaft ansiedeln, wäre das eine Schau nicht nur für Vogelfreunde.

Die Rückkehr der Adler, die in Mitteleuropa fast ausgestorben waren, ist wie etwa auch die Ausbreitung der Störche und der Rotmilane eine Erfolgsgeschichte im Bemühen, seltene Arten zu schützen und zu fördern, etwa indem man sich um Nistmöglichkeiten bemüht. Dazu kommt, dass manche Arten, gerade auch Störche und Milane, bislang von der Klimaerwärmung profitieren und im Alpenvorland nicht mehr so sehr Gefahr laufen, dass nasskalte Frühjahre ihre Bruten bedrohen.