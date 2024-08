Der Spagat in der Kommunalpolitik

Noch einmal abstimmen, heißt es in Pähl wohl bald, mit Blick auf das Rathaus und die Schule. Vor zwei Jahren wurden die damaligen Planungen für ein neues Rathaus mit klarer Mehrheit gekippt. Seit Jahren wird um eine Lösung gerungen. Pähl ist kein Einzelfall. Auch in Kaufering zog sich das Thema Neubau oder Sanierung des Feuerwehrhauses hin. Überraschend schnell, für manchen Kritiker zu schnell, schreitet hingegen der geplante Wohnungskauf in Dießen voran.

Christian Mühlhause