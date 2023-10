Die Dießener Ortsmitte wird immer mehr zum Problemfall

Plus In Dießen bemüht man sich zwar, den Ortskern lebendig zu halten. Doch abseits der neugestalteten Mühlstraße sieht es immer trister aus.

Die Neuigkeit, dass der Gewerbeverband den früheren Krempels-Laden in der Prinz-Ludwig-Straße mietet und das Bauministerium Unterstützung für eine neue Nutzung der ehemaligen Kunstanstalt in der Johannisstraße anbietet, darf man zu den besseren Nachrichten aus Dießen rechnen. Allerdings: Viel darf man sich an positiven Impulsen nicht erwarten.

Viel Verkehr, aber immer weniger (Geschäfts-)Leben in der Ortsmitte. So stellt sich die Lage in Dießen dar. Foto: Gerald Modlinger

Aus der früheren Metzgerei und dem späteren Antiquitätenladen einen Ausstellungsraum oder eine Bühne für kurzzeitige Geschäftsmodelle ("Popup-Laden") zu machen, ist besser als ein Schaufenster, an dem nur Veranstaltungsplakate kleben. Längerfristig wird jedoch überlegt, dorthin die Verwaltung zu erweitern, was nicht gerade den Ortskern beleben wird. Realistisch betrachtet kann aber auch nicht erwartet werden, dass sich dort stattdessen ein florierender Einzelhandel mit viel Kundschaft ansiedeln könnte. Man muss sich dazu nur das Umfeld ansehen: Leerstand, Ausstellungsräume, Umnutzung von Läden und Handwerksbetrieben wie dem Café Vogel in Büroflächen und Geschäfte, die ihre Öffnungszeiten reduziert haben, wie die Drogerie Loh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen