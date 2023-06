Die "erste Wahl" steht nicht mehr zur Verfügung

Plus Wenn ein Gemeinderatsmitglied die Segel streicht, muss die Nachfolge geregelt werden. Dem Wunsch der Wählerinnen und Wähler entspricht die Neubesetzung aber nur noch bedingt.

Kommunalwahlen sind Persönlichkeitswahlen – Wählerinnen und Wähler machen ihr Kreuz seltener aufgrund parteipolitischer Themen an einer bestimmten Stelle, sondern eher aus Sympathiegründen. Das dürfte 2020 auch in Dießen nicht anders gewesen sein. Jetzt aber dreht sich das Personalkarussell im Gremium gewaltig. Nach dem Rücktritt von Herbert Kirsch (Dießener Bürger) im vergangenen Jahr haben auch Hannelore Baur (SPD) und Petra Sander (Grüne) die Segel gestrichen. Für die neue Zusammensetzung des Marktgemeinderats in Dießen bedeutet dies unter anderem, dass nicht mehr die "erste Wahl" der Wählerschaft im Gremium vertreten sein wird, sondern unter Umständen die vierte oder fünfte.

Viele persönliche Voraussetzungen haben sich geändert

Vor allem die Suche nach einer Grünen-Nachrückerin gestaltet sich schwer. Drei Kandidatinnen, die sich vor drei Jahren zur Wahl stellten, werden dieses Amt definitiv nicht antreten, ihre persönlichen Voraussetzungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

