Die Spielregeln des Naturschutzes gelten für alle

Plus Damit der Frühling für Mensch und Tier zu einer der schönsten Zeiten des Jahres wird, gilt es ein paar Regeln zu beachten. Rücksichtnahme steht ganz oben auf der Liste.

Das Wetter lädt langsam, aber sicher zu ausgedehnten Spaziergängen, Joggingrunden oder Radtouren ein. Und die erwachende Natur ist so verlockend, dass man am liebsten querfeldein durch die sattgrünen Wiesen laufen oder radeln möchte, und auf den Feldern und im Wald wird es immer lauter.

Aber der Frühling ist auch die Zeit, in der die Tiere des Waldes ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen. Darauf gilt es jetzt ganz besonders Rücksicht zu nehmen. Rehkitze, junge Hasen oder Füchse liegen nicht selten im etwas höheren Gras und werden durch unüberlegte Freizeitaktivitäten nicht nur verschreckt. Das Aufscheuchen der Jungtiere kann für diese sogar lebensbedrohlich werden. Und das kann doch wirklich niemand ernsthaft wollen.