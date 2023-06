Die Ziegen-Zinsen gibt es dann zum Genießen

Plus Wer seinen Betrieb zukunftsorientiert führen will, muss investieren. Selten ist dafür genügend Eigenkapital vorhanden. Aber es gibt genussvolle Wege, das nötige Geld aufzutreiben.

Sylvia Haslauer vom La Vida in Utting hat beste Erfahrungen damit gemacht und Franziska Eigner-Höpfl von der Ziegenbande in Utting hofft auch darauf ihren großen Traum von einem neuen, größeren Ziegenhof, mit breiter Unterstützung realisieren zu können. Genussrechte verkaufen, statt einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, heißt die Devise, die beide Frauen für sich und ihr Unternehmen entdeckt haben. Eine clevere Strategie, denn Genussrechte sind mehr als eine reine Geldbeschaffung, denn sie dienen gleichzeitig der längerfristigen Kundenbindung. Die ist ja bekanntermaßen die Basis eines jeden gut laufenden Betriebs. Kunden gewinnen ist eine Sache, einen Kundenstamm aufzubauen und zu halten eine ganz andere.

Anleger bekommen Einblicke in die betriebliche Entwicklung

Mit der Zeichnung von Genussscheinen bleibt zudem das investierte Geld vor Ort und die Anleger haben einen wesentlich besseren Einblick in das, was mit ihrem Geld geschieht. Das ist in der doch sehr anonymen Finanzwelt eher nicht der Fall. Zeichnen von Genussscheinen hat darüber hinaus auch etwas mit Vertrauen zu tun, das die Kundinnen und Kunden den Betrieben entgegenbringen. Es entsteht fast so etwas wie eine Familie, die über Jahre hinweg die Höhen und Tiefen einer Unternehmensentwicklung gemeinsam geht und im allerbesten Fall die Erfolge genießen und Zinsen zum Anbeißen ernten kann.

