Dießen und die Riesenaufgabe Kinderbetreuung

In der Carl-Orff-Schule in Dießen soll ab Herbst eine Offene Ganztagsschule angeboten werden.

Die Grundschulkinderbetreuung ist die nächste große Herausforderung für die Gemeinden. Die Offene Ganztagsschule gebe in Dießen einen Vorgeschmack darauf, meint Gerald Modlinger.

Die Einführung einer Offenen Ganztagsschule (OGTS) ab Herbst an der Dießener Carl-Orff-Schule ist ein Vorgeschmack auf den allgemeinen Betreuungsanspruch für Grundschulkinder, der ab 2026 von Eltern geltend gemacht werden kann. Daher ist es nur folgerichtig, dass der Markt Dießen bereits drei Jahre vor dieser Neuerung dieses neue Betreuungsangebot macht.

Die OGTS ist eine Herausforderung. Zum einen wird der Markt Dießen dadurch um ein Vielfaches stärker beansprucht als durch den Zuschuss für die bisherige von einem Trägerverein organisierte Mittagsbetreuung. Kinderbetreuungskosten sind seit Jahren ein besonders stark wachsender Ausgabenfaktor in den Gemeinden, die OGTS kommt jetzt noch on top. In welchem Umfang und mit welchen Angeboten, ist eine weitere spannende Frage, denn bei der Betreuung – egal ob Kinder oder alte Menschen – ist vor allem das Personal der begrenzende Faktor.

