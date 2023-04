Kommentar

03.04.2023

Dießen verliert Flair und Originalität

Vor 60 Jahren baute Paul Hart an der Lachener Straße in Dießen unter anderem eine Tankstelle. Ende 2023 läuft der Pachtvertrag für das Grundstück aus und muss geräumt werden.

Plus Ein großes gelbes "T" und ein blauer Lkw verschwinden aus dem Ortsbild. Was das für Dießen bedeutet, beschreibt Gerald Modlinger.

Dießen ist ein Ort, in dem es manches, was woanders schon längst verschwunden ist, noch gibt. Doch diese Besonderheiten werden weniger. Aktuell ist das baldige Ende einer ganz speziellen Sehenswürdigkeit in der Lachener Straße zu vermelden, und dass uns Franz Sanktjohanser künftig nur mehr als Privatier begegnen wird. Dießen wird damit einmal mehr an Originalität verlieren.

Das große gelbe "T" in der Lachener Straße wird wohl nur noch wenige Monate an die frühere Tankstelle Hart erinnern. Diese bewahrt bis heute noch den Charme der Nachkriegsjahre und war gelegentlich auch als Filmkulisse gefragt. Die Tankstellenzeit ist zwar schon rund 20 Jahre vorbei, doch der Wirtschaftswunderjahre-Chic fand als Reifenwerkstatt eine weitere Verwendung, bis jetzt in Bälde ein langfristiger Pachtvertrag ausläuft.

