Dießener Finanzen: Haushalt und Wirklichkeit zusammenbringen

Plus Die Verschlankung des Dießener Verwaltungshaushalts ist Voraussetzung für fundierte politische Entscheidungen des Gemeinderats, findet Gerald Modlinger.

Haushaltsberatungen in Gemeinderäten sind umso spannender, je weniger Geld zu verteilen ist und je mehr Aufgaben im Raum stehen. Wenn die Gießkanne nicht mehr randvoll ist, muss man sich überlegen, wo das kostbare Nass am dringendsten gebraucht wird. Insofern ist also in Dießen heuer bei der Haushaltsberatung für mehr Spannung gesorgt als in den vergangenen Jahren. Durch einen relativ einfachen Kniff hat Kämmerer Gunther Füßle jedoch einigen Dampf aus dem Kessel gelassen.

Er hat die Ausgaben für Personal und Bauunterhalt um etwa so viel gekürzt, wie in den vergangenen Jahren ohnehin weniger ausgegeben wurde als angesetzt war. Das ist genau das, was ein Kämmerer tun sollte: den Haushalt so aufzustellen, dass er den tatsächlichen Anforderungen gerecht und nicht aufgebläht wird. Denn nur so kann in den Gremien fundiert entschieden werden. Wer den Verwaltungshaushalt durch maximal hohe Ausgaben ausdehnt, schränkt die politische Gestaltungsfreiheit ein, die sich vor allem im Vermögenshaushalt mit den Investitionen ausdrückt.

