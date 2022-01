Dießener Hallenbad immer noch geschlossen: Die Geduld ist aufgebraucht

Plus Das Augustinumbad in Dießen ist geschlossen. Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, woran sie sind. Seit vielen Monaten werden sie vertröstet. Ein Kommentar.

Für viele Bürgerinnen und Bürger aus Dießen und Umgebung ist es ein großes Ärgernis, dass das Hallenbad im Augustinum für sie nicht geöffnet ist. Gerade in einer Region, wo Badestrände quasi vor der Haustür sind, gewinnt ein Schwimmbad zusätzlich an Bedeutung. Besonders wichtig ist, dass Kinder auch außerhalb der Saison schwimmen (lernen) können.