Dokumentarfilme entführen in manchmal unbekannte, aber reale Welten

Plus Im Kino muss es nicht immer leichte Unterhaltungskost sein, auch Dokumentarfilme haben das Zeug, die Zuschauenden auf eine spannende Reise mitzunehmen, findet AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Kinobesuche dienen in aller Regel der Unterhaltung. Für eine gewisse Zeit soll ein Film die Menschen dem Alltag entfliehen und in Traumwelten eintauchen lassen. Anders beim Dokumentarfilm. Auch sie haben das Zeug in andere Welten zu entführen und: sie regen zum Nachdenken an..

Dokumentarfilme regen zum Nachdenken und Diskutieren an

In der Dokumentarfilm-Reihe "Lets Dok" ging es genau darum: Es werden verschiedenste gesellschaftliche Themen angesprochen und besprochen. So wie jetzt in Dießen das Thema "Wie gehen wir mit Menschen mit psychischer Erkrankung um?" Befangenheit und Unsicherheit im Umgang mit psychisch Kranken und Vorurteile machen es den Betroffenen schwer, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Filme wie "Auf der Adamant" leisten einen wichtigen Beitrag, das zu ändern. Nicht umsonst wurde der Film bei der Berlinale mit dem goldenen Bären ausgezeichnet.

