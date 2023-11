Drei Rosen: Eine anspruchsvolle Aufgabe für Planer

Plus Die "Drei Rosen"-Bebauung in Dießen ist ein Langzeitprojekt. Aber der Markt Dießen zeigt auch großen Ehrgeiz, besonders vorbildhaft zu bauen.

Dass kommunales Bauen oft ein langwieriges Unterfangen ist, zeigt sich auch beim Wohnbauprojekt des Marktes Dießen auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthofs "Drei Rosen". Gesprochen wurde darüber schon etliche Jahre, bevor das Vorhaben nun in Form des Auslobungstexts für einen Architektenwettbewerb Konturen annimmt.

Nimmt man diese Aufgabenbeschreibung als Grundlage, wird man allerdings auch den Ehrgeiz der Marktgemeinde erkennen, besonders vorbildhaft bauen zu wollen: Eine gute Ausnutzung der Fläche, verbunden mit dem Erhalt ortsbildprägender Bausubstanz, die Beachtung von Klimaschutz und Klimaanpassung durch sparsamen Ressourceneinsatz und ein angenehmes nachbarschaftliches Wohnumfeld werden angestrebt.