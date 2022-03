Konditorei-Aus in Dießen: Das Handwerk verliert weiter an Boden

Plus Echte Handwerksarbeit zahlt sich immer weniger aus. Gutes Geld wird vom Verbraucher nur noch dort investiert, wo es keine billige Alternative gibt, meint AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Wieder streicht ein traditioneller Handwerksbetrieb die Segel. Fast 120 Jahre gibt es die Konditorei Café Vogel in Dießen, sie hat Kriege und Krisen wie die Corona-Pandemie überstanden. Fünf Generationen der Familien Vogel, Busch und Golder haben für, mit und von ihrem Betrieb in der Johannisstraße gelebt. Und sie haben alles daran gesetzt, ihre Konditorei auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Vergebens.