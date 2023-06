Ein attraktiver Arbeitgeber findet immer gute Mitarbeiter

Plus Der Personalmangel, vor allem in der Gastronomie, ist zum großen Teil hausgemacht. Aber es geht auch anders. Attraktive Arbeitsbedingungen und -zeiten sind das Schlüsselwort.

Fachkräftemangel ist vielerorts mittlerweile einer der Hauptgründe, warum Geschäfte oder Lokale ihre Öffnungszeiten einschränken. Allerdings drängt sich schnell die Frage auf, ob es wirklich an Arbeitskräften mangelt oder ob vielleicht doch eher die zum Teil unattraktiven Arbeitsbedingungen Menschen davon abhalten, in der einen oder anderen Branche zu arbeiten.

Schlechte Bezahlung, eine veraltete Ausstattung des Arbeitsplatzes und eine Life-Work-Balance in Schieflage führen nicht nur in der Gastronomie zum weitverbreiteten Personalmangel.