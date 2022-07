Schamane fürs Sommerfest: Ein kurioser Antrag in Schondorf

Plus Der Antrag im Gemeinderat Schondorf, einen Schamanen zur Baumpflanzung einzuladen, ist kurios. Unser Redakteur Christian Mühlhause hat da noch andere Ideen und lobt den Gemeinderat.

In Gemeinderäten erlebt man als Journalist so einiges, was einen überrascht, erstaunt, kopfschütteln oder schmunzeln lässt. Der Antrag, ein indianischer Schamane möge der Baumpflanzung beim italienisch-bayerischen Sommerfest in Schondorf beiwohnen, erfüllt mehrere dieser Punkte. Unweigerlich drängen sich weitere Ideen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen