Ein misslungener Einstand für den Dießener Kämmerer

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger hält den ersten Auftritt des neuen Finanzchefs im Dießener Rathaus für ziemlich verunglückt.

Der Einstand des neuen Dießener Kämmerers Gunther Füßle bei der Haushaltssitzung des Finanzausschusses hätte kaum schlechter laufen können. Mehrfach stieß er - ebenso wie der externe Haushaltsbearbeiter Josef Niessl - die Gemeinderäte vor den Kopf. Füßles und Niessls Aussagen kamen bei den Entscheidungsträgern so an, dass sich diese in den Haushalt gar nicht groß einmischen sollen, der Kämmerer mache schon alles richtig. Weitergehende politische Wünsche könnten nicht berücksichtigt werden, da Dießen vor dem finanziellen Abgrund stehe.

Tatsächlich werden auch die Dießener Finanzen durch deutliche Steigerungen bei den Ausgaben für Energie und Personal belastet (insbesondere im sozialen Bereich), auch die hohen Baukosten sind zu bedenken. Genau das aber böte Anlass, wirklich intensiv auf die großen und kleinen Haushaltszahlen zu blicken, diese kritisch zu hinterfragen und jahrelang mitgezogene Ansätze für Ausgaben, die doch nie getätigt werden, abzuräumen. Das sind Kernaufgaben eines Gemeinderats, der seine Tätigkeit ernst nehmen will.

