Ein starkes Signal für eine besondere Kneipe in Schondorf

Plus Das Kuba in Schondorf ist eine besondere Kneipe, das zeigt die Kundgebung zu dessen Erhalt. Schnelle Entscheidungen seien jetzt nötig, schreibt Christian Mühlhause.

Es war ein beeindruckendes und lautstarkes Signal, dass in Schondorf bei der Kundgebung für den Erhalt der Kneipe Kuba (Kultur am Bahnhof) ausgesendet wurde. Insgesamt folgten rund 250 Menschen dem kurzfristigen Aufruf, um nach der Schließung durch das Landratsamt des Landkreises Landsberg wegen baulicher Mängel zu demonstrieren. Und bei der Betrachtung, wer da gekommen war, zeigte sich auch der Stellenwert und die Besonderheit des Kuba.