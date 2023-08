Eine lohnende Geduldsprobe für viele Bahnreisende

Plus Geduld ist gefragt bei Bahnreisenden, die in den nächsten Wochen am Starnberger See entlang nach München fahren wollen. Der Grund für die Beeinträchtigung ist vielversprechend.

Die vielen Baustellen auf Landstraßen, Autobahnen und in Städten sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass Ferienzeit ist. Weil weniger Berufspendler und Schulkinder unterwegs sind, werden die Ferien gerne genutzt, Sanierungs- oder Neubauprojekte voranzutreiben.

Auf der Schiene ist das nicht anders, wie Bahnreisende, die mit der Werdenfelsbahn am Starnberger See entlang fahren möchten, in den nächsten Wochen spüren werden. Der Neubau der Bahnbrücke über die B2 in Starnberg sorgt dafür, dass auf den Bus umgestiegen und längere Fahrzeiten in Kauf genommen werden müssen.

