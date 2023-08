Eine naheliegende Idee zur Energieversorgung am Ammersee

Plus In Schondorf gibt es Überlegungen, den Ammersee als Energiequelle zu nutzen. Die Idee ist naheliegend und sollte gründlich geprüft werden, schreibt Christian Mühlhause.

Der Ammersee ist Wasserspeicher, Naherholungsgebiet und bald vielleicht auch Energielieferant. Entsprechende Überlegungen gibt es derzeit in Schondorf. Eine solche Option zu nutzen, ist naheliegend, wenn sich diese als sinnvoll und deren Umsetzung als finanziell machbar und ökologisch vertretbar erweist.

Der Preisschock bei der Energie, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, hat das Thema Energiewende massiv befeuert. Seitdem wird vielerorts fieberhaft an Konzepten gearbeitet, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren. Die Gemeinden am Ammersee haben dabei eine Option direkt vor der Haustür, die anderen Kommunen in der Region fehlt: Der Ammersee ist ein großes Wärme- und Kältespeicher, den man anzuzapfen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen