Eine zweite Botschaft vom Waffenschmiedweg

Die im Dießener Gemeinderat getroffene Entscheidung für den Kauf von 17 Wohnungen am Waffenschmiedweg vermittelt über die Sache an sich hinaus noch eine weitere Botschaft. Gut 500 Tage vor der nächsten Kommunalwahl zeigt sie, dass sich die politische Landschaft in Dießen seit 2020 verändert hat. Damals spitzte sich die Entscheidung ums Bürgermeisteramt zwischen der am Ende (auch dank der im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Bewerber) siegreichen Kandidatin der Dießener Bürger, Sandra Perzul, und Freie Wähler-Mann Florian Zarbo zu. Das Gewinnerlager machte Roland Kratzer (CSU, zuvor Dießener Bürger) zum Zweiten Bürgermeister. Dieser schien aus Perzuls Sicht die beste Wahl anstelle ihres gefährlichsten Konkurrenten Zarbo und der grün-ambitionierten Gabriele Übler.

