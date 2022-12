Endlich weihnachtet es wieder rund um den Ammersee

Plus Endlich gehören zur Adventszeit auch wieder die Weihnachtsmärkte. Damit ist eine zwei Jahre dauernde Durststrecke zum Glück vorbei, freut sich Frauke Vangierdegom.

Kerzenschein, Duft nach gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein und zahlreiche Stände mit allerlei zum Kaufen - das Wochenende stand in Dießen endlich wieder ganz im Zeichen des Weihnachtsmarkts vor der imposanten Kulisse des Dießener Marienmünsters. Zwei Jahre haben die Dießenerinnen und Dießener - und viele Gäste aus der Umgebung auf diesen ganz besonderen Weihnachtsmarkt verzichten müssen. Zum 43. Mal luden Kunstschaffende, Kunsthandwerker und andere Fieranten zum Bummeln, Staunen, Ratschen und Verweilen ein. Ganz ohne Strom kommt er übrigens daher, der Dießener Weihnachtsmarkt. Und genau das macht seinen unvergleichlichen Reiz aus.