Erfindung für E-Autos kann Leben und Existenzen retten

Plus Wilhelm Raster aus Dießen entwickelt eine Überwachungstechnik für Akkus von E-Autos. Das ist beachtlich und überfällig.

E-Autos sieht man inzwischen seit einigen Jahren im Straßenverkehr und es werden immer mehr. Dass eine so wichtige Erfindung wie die des Dießeners Wilhelm Raster zur Überwachung der Akkus bei beschädigten Fahrzeugen jetzt erst entwickelt wurde, überrascht.

Über 2,4 Millionen Unfälle wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 in Deutschland gemeldet. Die Wahrscheinlichkeit in einen solchen verwickelt zu werden, ist also nicht gerade gering. Bei E-Fahrzeugen kommt im Fall von Unfällen erschwerend hinzu, dass der Akku wie eine Blackbox ist. Ob und wie stark er beschädigt ist, lässt sich von außen nicht unbedingt erkennen. Eine Überwachung mittels Technik ist geboten. Eine norwegische Rederei hat Anfang dieses Jahres nach einer Sicherheitsbewertung beschlossen, keine Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffautos mehr auf seine Schiffe zu lassen. Es wird also durchaus ein Problem gesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen