Erfolgskonzept Gewerkhaus – die Skeptiker dürfen sich zurückziehen

Plus Skeptiker haben vor 15 Jahren nicht an den Erfolg des Dießener Gewerkhauses geglaubt. Dass das Konzept im Landkreis Landsberg weiter Schule machen sollte, wünscht sich Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Seit 15 Jahren belehrt Michael Ruoff im Dießener Gewerkhaus Skeptiker seiner Idee eines besseren: Sanierungsbedürftiges Gemäuer und mutige Kunstschaffende passen gut zusammen und haben Zukunftschancen. Vor allem, wenn das Konzept zum Ziel hat, Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen. Mit dieser Vision hat der Sattler 2009 das ehemalige Krankenhaus in Dießen von der Gemeinde angemietet und Platz für Künstler und Handwerker geschaffen, die sich eigenständige Ateliers oder Werkstätten eher nicht leisten können.

Ein ähnliches Konzept gibt es im Kerschlacher Forst bei Pähl, wo in den aukio Ateliers rund 30 Kunstschaffende im ehemaligen Warnamt, einem Relikt des Kalten Krieges, arbeiten.