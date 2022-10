Es besteht Handlungsbedarf im Summerpark in Utting

Plus Der Uttinger Summerpark ist ein toller Ort, um Spaß zu haben und sich zu erholen. Wie manche Nutzer sich verhalten, ist aber indiskutabel, kommentiert Christian Mühlhause.

Der Summerpark in Utting ist ein Idyll. Der Zugang zum See, der neue Spielplatz und eine Boulebahn, laden ein, dort eine schöne Zeit zu verbringen, und das wird zahlreich genutzt. Doch die Begleiterscheinungen für die Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Parkanlage sind eine Herausforderung und gipfelten jüngst in Todesdrohungen und Steinwürfen von feiernden Jugendlichen. Die Aggression und Rücksichtslosigkeit haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Ja, die Anwohner am See leben an einem exponierten Ort und müssen es ein Stück weit auch hinnehmen, dass es bei ihnen wegen des Parks lauter ist als andernorts in Utting. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie alles akzeptieren müssen und kein Recht auf Einhaltung der Ruhezeiten haben.

