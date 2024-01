Fasching in Dießen: Warum die Gaudi vorbei ist

Plus Mit dem Dießener Fasching wird es wohl nichts mehr. Ein Abgesang auf die närrische Zeit von Gerald Modlinger.

Der Fasching in Dießen wird auch heuer eine sehr überschaubare Angelegenheit sein. Doch wirklich betrübt werden die wenigsten davon sein. Schon in den vergangenen zehn bis 20 Jahren ist der Enthusiasmus für die närrischen Tage sehr stark zurückgegangen. Das ist der allgemeinen kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, in Dießen gibt es aber auch ein paar spezielle Gründe.

Allgemein hat sich das Freizeitverhalten am Faschingswochenende verändert. Die Faschingsferien, die es früher nicht gab, sind eine Gelegenheit, im späteren Winter ein paar Tage Ferien zu machen: Après-Ski statt Kehraus. Auch wo der Fasching noch mit Umzügen von sich reden macht, ist es mit dem Witz oft nicht mehr so weit her, sondern es hat mehr den Anschein einer Traktorenparade mit mitgeführten Partywagen. Das Anarchische und Freche bleibt da manchmal auf der Strecke, das Unsinnige, das Über-die-Stränge-schlagen findet weniger Akzeptanz, die Gesellschaft ist braver, um nicht zu sagen langweiliger geworden.

