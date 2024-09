Fischadler: Gute Nachrichten vom Ammersee

Der erste Brutversuch eines Fischadlers am Ammersee seit Menschengedenken hat zwei Jungtiere dieser seltenen Greifvogelart hervorgebracht. Das ist nicht nur eine anrührende Tiergeschichte, sondern auch eine Erfolgsgeschichte für den klassischen Natur- und Artenschutz, der manchmal in die Defensive gerät.

In einer bisweilen dauerkrisenhaft wahrgenommenen Zeit wird Natur- und Artenschutz nicht selten als disponibel erachtet. Allein wenn ein Engpass bei den Lebensmitteln infolge eines Krieges nur befürchtet wird, werden ökologische Grundsätze in der Landwirtschaft schnell hintangestellt. Dass neue Wohngebiete und Straßen Rücksicht auf Maulwürfe und Hamster nehmen sollen, verstehen viele Menschen nicht. Am Ammersee-Südufer ist selbst für manche Vertreter der Grünen der Bau eines Radwegs durch ein Naturschutzgebiet nicht mehr undenkbar. Für Wohn- und Gewerbegebiete und Straßen wird nicht nur nach wie vor ungezügelt Land verbraucht, die Kehrseite der als kleineres Übel empfundenen Nachverdichtung lässt in den Siedlungsbereichen immer mehr grüne Oasen unter Gebäuden, Tiefgaragenzufahrten und Pflaster verschwinden. Diese wären aber nicht nur für das Mikroklima wichtig, sondern auch für Tierarten, die bislang noch einen Platz auch in von menschlichen Nutzungen dominierten Räumen hatten wie Schwalben oder Fledermäuse. Und selbst die Energie- und Mobilitätswende nimmt mit neuen Fabriken für Batterien und Elektroautos, Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windrädern teilweise auch bislang eher unberührte Landschaften in Anspruch.

Schön, dass auch die Erholungssuchenden Rücksicht auf den Fischadler nehmen

Angesichts dieser Umstände ist das Aufwachsen zweier junger Fischadler im Naturschutzgebiet am Ammersee eine wunderbare Nachricht. Dies auch deswegen, weil die Erholungssuchenden auch die Bitten um Rücksichtnahme so weit erfüllt haben, dass das Fischadlerpaar ungestört seine Jungen aufziehen konnte.