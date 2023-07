Funktioniert eine Bankenfusion auch über eine große Entfernung?

Plus Räumlich liegen die VR-Banken Singoldtal und Raisting denkbar weit auseinander. Dennoch wird fusioniert. Ob das im Alltagsgeschäft auf Dauer funktioniert, muss sich zeigen.

Wenn Banken fusionieren, ist das in aller Regel kein Selbstzweck, sondern ein unvermeidbarer Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben. Nicht anders dürfte es bei der jüngsten Hochzeit zweier Geldinstitute in der Region sein, die räumlich kaum weiter auseinander beheimatet sein könnten. Immerhin liegen zwischen Hurlach, dem Sitz der VR-Bank Singoldtal, und der VR-Bank Raisting knapp 50 Kilometer. Dabei hätte es im deutlich näheren Umfeld Raistings mit der bislang kleinsten VR-Bank in Bayern, auch die VR-Bank Landsberg-Ammersee gegeben.

Warum die Fusion nicht mit diesem Geldinstitut von Raisting aus vorangetrieben und letztlich auch vollzogen wurde, darüber kann nur spekuliert werden. Fehlende Fusionserfahrung zumindest kann weder der Bank in Landsberg noch der in Hurlach abgesprochen werden. Was allerdings eine eindeutige Sprache spricht, ist das Abstimmungsergebnis der Genossenschaftsmitglieder bezüglich der Fusion. 87 beziehungsweise sogar 99 Prozent der Mitglieder stimmten für die "Fernbeziehung" zwischen Hurlach im Norden des Landkreises Landsberg und Raisting knapp hinter der südlichen Landkreisgrenze.

