Grüne Energie: Auch am Ammersee ist mehr drin

Plus Bei der Erzeugung regenerativer Energien sind die Gemeinden am Ammersee eher hinten dran. Das muss aber nicht so bleiben.

Die Ufergemeinden am Ammersee gehören bis dato nicht zur Avantgarde, was die Produktion regenerativer Energien betrifft. Sie liegen laut Energieatlas im landkreisweiten Vergleich ganz weit hinten. Das liegt jedoch nicht nur am mäßigen Interesse von Politikern, Unternehmern und Privatleuten, sondern auch an den strukturellen Gegebenheiten: Große landwirtschaftliche Hallen für Photovoltaik gibt es in den Ufergemeinden relativ wenig, Biogasanlagen fallen ebenfalls weg, viel Platz für Windräder ist auch nicht vorhanden und Wasserkraft ist im großen Stil nur am Lech möglich.

Der Ammersee (im Bild das Uttinger Ufer) speichert riesige Mengen an Solarenergie. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Dennoch: Ein wenig mehr ist auch am Ammersee drin. Stück für Stück werden die Gemeinden bei Gebäuden und Infrastruktur energieautark(er), und das mit einem überschaubaren Aufwand und finanziellem Einsatz, wie sich bei der neuen PV-Freiflächenanlage an der Trinkwasserversorgung in Bischofsried zeigt. Es wird selten eine kommunale Investition geben, die sich schon nach rund sechs Jahren amortisiert.

