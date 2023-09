Grüne Energie und schöne Landschaft

Plus Der Bund Naturschutz ist für die Energiewende und für Natur- und Landschaftsschutz. Das ist manchmal ein Dilemma, wie sich in Dießen zeigt.

Dass ausgerechnet der Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz (BN) die Planung für ein Solarfeld südlich von Dießen kritisiert, war vielleicht der überraschendste Diskussionsbeitrag bei der Bürgerversammlung. Denn der Bund Naturschutz gilt seit Jahrzehnten als Vorkämpfer gegen Atomenergie und die Nutzung fossiler Energien.

Wer eine solche Linie vertritt, muss dann aber offen für andere Energiequellen sein. Und da ist im sonnenreichen Alpenvorland die Photovoltaik eine effizient nutzbare Ressource. Insofern ist die Einlassung des BN-Ortsvorsitzenden zunächst nicht ganz nachvollziehbar, zumal die Freiflächenanlage momentan nur knapp zwei Hektar groß werden soll. Sie befindet sich zwar in einem landschaftlich sehr reizvollen Gebiet, jedoch dürfte sich die landschafts- und erholungsbeeinträchtigende Wirkung in Grenzen halten.