Gut, dass eine alte Tradition weiterleben darf

Plus Mit der Schließung des Cafe Vogel in Dießen drohte auch das Ende einer uralten Tradition in der Marktgemeinde Dießen. Dass sie weiterleben darf, freut nicht nur AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Nachdem das Cafe Vogel in Dießen seinen Betrieb eingestellt hat, dürfte nicht nur den vielen Stammkundinnen und -kunden der Atem gestockt haben. Auch die Freunde der Dießener Weißbiertage und vor allem der in dieser Zeit erhältlichen Weißbierbrezen mussten um die jahrhundertealte Tradition in der Marktgemeinde bangen. Jetzt ist es gewiss: Auch in diesem Jahr finden die Weißbiertage statt und auch dem Genuss der Weißbierbrezen steht nichts im Weg.

Dank den Wirtsleuten des Unterbräu und der tatkräftigen Unterstützung der Konditormeisterin Maike Buttner geht es weiter. Denn ohne die passende Örtlichkeit und vor allem, ohne jemanden, der das Rezept für die Weißbierbrezen kennt, könnten die Weißbiertage nicht in altbewährter Form durchgeführt werden.

